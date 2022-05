Internazionali d’Italia: dopo Berrettini costretto alla rinuncia anche Musetti (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – E’ un Internazionale d’Italia senza Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Quest’ultimo ha dovuto rinunciare nella giornata di oggi con un annuncio personale. Ha effettuato gli esami che non sono stati positivi per l’azzurro. L’infortunio alla coscia sinistra è più grave del previsto. Problema fisico che già lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Madrid contro Alexander Zverev. “Sono obbligato a saltare il torneo che amo di più, ovvero Roma e anche Lione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”. Con queste parole Musetti annuncia il forfait, come riporta SportMediaset. (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – E’ un Internazionalesenza Matteoe Lorenzo. Quest’ultimo ha dovutore nella giornata di oggi con un annuncio personale. Ha effettuato gli esami che non sono stati positivi per l’azzurro. L’infortuniocoscia sinistra è più grave del previsto. Problema fisico che già lo avevaa ritirarsi dal torneo di Madrid contro Alexander Zverev. “Sono obbligato a saltare il torneo che amo di più, ovvero Roma eLione. Ma ci vedremo sicuro a Parigi”. Con queste paroleannuncia il forfait, come riporta SportMediaset. (foto@Federtennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per ...

