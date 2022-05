Gli italiani spenderanno 2000 euro in più. E Draghi regala il bonus da 200 euro ai percettori di rdc (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono ritocchi significativi quelli che una nuova riunione del Consiglio dei ministri ha apportato ieri al decreto aiuti varato lunedì scorso. Il bonus di 200 euro una tantum per i redditi sotto i 35mila euro verrà esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. La questione l’ha sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e il capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e ha ottenuto il disco verde. Dunque il bonus andrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, collaboratori domestici, nonché ai beneficiari del rdc. LEGGI ANCHE Caro energia, cosa prevede il decreto: lo sconto sulla benzina c'è, ma dura solo un mese Caro bollette, nei primi 3 mesi la stangata su luce e gas alle imprese è di 13 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono ritocchi significativi quelli che una nuova riunione del Consiglio dei ministri ha apportato ieri al decreto aiuti varato lunedì scorso. Ildi 200una tantum per i redditi sotto i 35milaverrà esteso anche a chi percepisce il reddito di cittadinanza. La questione l’ha sollevata dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e il capodelegazione M5S al governo, il responsabile delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, e ha ottenuto il disco verde. Dunque ilandrà a pensionati, lavoratori dipendenti, autonomi e disoccupati, collaboratori domestici, nonché ai beneficiari del rdc. LEGGI ANCHE Caro energia, cosa prevede il decreto: lo sconto sulla benzina c'è, ma dura solo un mese Caro bollette, nei primi 3 mesi la stangata su luce e gas alle imprese è di 13 ...

