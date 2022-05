Allarme dei servizi, il procuratore Gratteri a rischio attentato: rafforzata la scorta (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo una segnalazione proveniente dai servizi segreti di un Paese straniero, i clan della 'ndrangheta calabrese, più verosimilmente qualcuno che nell'ultimo periodo è stato danneggiato dall'... Leggi su globalist (Di venerdì 6 maggio 2022) Secondo una segnalazione proveniente daisegreti di un Paese straniero, i clan della 'ndrangheta calabrese, più verosimilmente qualcuno che nell'ultimo periodo è stato danneggiato dall'...

