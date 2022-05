Ivrea Capitale italiana del Libro 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Vittoria Poggio hanno salutato con soddisfazione la proclamazione di .“La notizia deve riempire di orgoglio non soltanto la comunità eporediese ma tutti i piemontesi – hanno commentato Cirio e Poggio – Un riconoscimento che premia la cultura umanistica del lavoro nella terra di Adriano Olivetti, un imprenditore ispirato dalla lettura e dallo studio in cui tutti gli italiani si riconoscono nel segno del lavoro e dell’ingegno. Conil Piemonte diventa a tutti gli effetti un territorio Faro nel campo della cultura. La Regione ha sempre creduto nella candidatura nazionale della città, ed è oggi più che mai al fianco dell’amministrazione che si aggiunge a Torino e al Piemonte come territorio trainante nel campo librario e della lettura”. La candidatura di ...

Ivrea Capitale del libro 2022: è ufficiale, la conferma del Consiglio dei Ministri Saranno mesi di grandi eventi, a partire dall'Eurovision Song Contest. Poi il Salone del Libro, il Giro d'Italia. Torino e il Piemonte tornano ai nastri di partenza dopo i durissimi anni della ...eletta Capitale Italiana del Libro 2021. Il titolo ancora per pochi giorni, ed esattamente fino al 19 maggio, quando al salone del libro di Torino lo cederà ad Ivrea.