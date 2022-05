Advertising

orizzontescuola : Personale ATA: riduzione oraria a 35 ore settimanali. FAQ - univtrends : Riforma reclutamento, prevista dal PNRR. Nuovo sistema garantirà continuo sviluppo professionale e di carriera del… - cub_it : ???6 maggio IL MONDO DELLA SCUOLA È IN LOTTA! ?? TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, PISA, ROMA, NAPOLI, CAGLIARI, PALERMO in… - Mattia07561177 : @BastiatContrari Inoltre, ritengo fondamentale migliorare le procedure di valutazione,valorizzazione e eventuale li… - __AndreaW__ : RT @BastiatContrari: [Thread scuola] Vi annoio ancora una volta sul tema #scuola ma, stavolta, parlerò del personale ATA e, in particolare,… -

Risultano certificati i diritti alla pensione per circa 28.700 lavoratori del comparto: 20.400docente; 7.600; 400 insegnanti di religione; 300 dirigenti scolastici; 60 ...Requisiti24 mesi Ricordiamo i requisiti per accedere alle graduatorie24 mesi Requisito fondamentale per l'inclusione nelle graduatorie permanenti delè un'anzianità di ...della professoressa referente del progetto Ersilia Marinelli, degli altri docenti coinvolti, Maria Concetta Sabatini, Luciano Zazzetti, Susanna Ciaralli, e di tutto il personale ATA dell’istituto.Scuola. Uno sciopero generale è previsto per la giornata del prossimo venerdì 6 maggio: una protesta che riguarda il settore scuola e il comparto Istruzione e Ricerca, con la partecipazione dei ...