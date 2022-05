Meteo, nuova ondata di maltempo: in arrivo piccolo ciclone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da domani le massime scenderanno ulteriormente a causa di una perturbazione che porterà piogge anche persistenti.E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolineando che c’è la possibilità che le perturbazioni siano addirittura più di una in poche ore.“Un’area instabile – afferma – avanza tra il Mediterraneo Occidentale e l’Algeria, mentre un piccolo ciclone sta scendendo dal Mare del Nord verso l’Olanda e la Francia”. Una situazione che porterà a piogge diffuse per 3-4 giorni. Lo scontro tra una massa d’aria polare marittima e l’aria dal Maghreb, potrebbe infatti favorire intense piogge da domani pomeriggio, più persistenti sull’Emilia Romagna e sulle regioni centrali italiane. Weekend della Festa della Mamma instabile seppur in leggero miglioramento soprattutto a Nord del fiume ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da domani le massime scenderanno ulteriormente a causa di una perturbazione che porterà piogge anche persistenti.E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, sottolineando che c’è la possibilità che le perturbazioni siano addirittura più di una in poche ore.“Un’area instabile – afferma – avanza tra il Mediterraneo Occidentale e l’Algeria, mentre unsta scendendo dal Mare del Nord verso l’Olanda e la Francia”. Una situazione che porterà a piogge diffuse per 3-4 giorni. Lo scontro tra una massa d’aria polare marittima e l’aria dal Maghreb, potrebbe infatti favorire intense piogge da domani pomeriggio, più persistenti sull’Emilia Romagna e sulle regioni centrali italiane. Weekend della Festa della Mamma instabile seppur in leggero miglioramento soprattutto a Nord del fiume ...

