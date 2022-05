Allerta alimentare | se avete questi cibi in casa non mangiateli La notizia poco fa

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Rischioin Italia: una nota azienda dolciaria ha ritirato alcuni prodotti dal mercato per rischio di contaminazione chimica. In alcuni diprodotti, infatti, sono state trovate tracce di ossido di etilene. Per chi non lo conoscesse, l’ossido di etilene non è altro che una sostanza usata per disinfettare e sterilizzare. Esso è usato ad esempio nelle sale operatorie degli ospedali. È chiaro che questa sostanza può essere nociva per l’uomo e in Europa è vietata da un po’ di tempo. (Continua dopo la foto…), lafa Allarmein Italia, laè stata resa notafa. Dopo il caos generato dalla Ferrero, che ha dovuto ritirare ...