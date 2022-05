Germania e Polonia pronti all’embargo sul petrolio russo. Ma l’Ungheria ribadisce no (Di martedì 3 maggio 2022) La Commissione UE sta attualmente valutando un embargo totale sui due combustibili fossili russi da includere nel suo sesto round di sanzioni contro Mosca. I ministri dell'Energia dell'UE sperano di raggiungere una posizione unita sul gas e il petrolio russi attraverso una serie di colloqui di emergenza questa settimana. Tuttavia, il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ammette che non esiste una posizione unanime tra i 27 paesi del blocco sulla riduzione delle forniture di energia russa.Di un potenziale embargo petrolifero, dice: "Altri paesi non ci sono ancora, e penso che vada rispettato. Nel caso del gas, per esempio, non saremmo nemmeno pronti". Ma di contro, la Germania è riuscita a ridurre la sua dipendenza dal petrolio della Russia e ora "non è contro una messa al bando del petrolio ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 3 maggio 2022) La Commissione UE sta attualmente valutando un embargo totale sui due combustibili fossili russi da includere nel suo sesto round di sanzioni contro Mosca. I ministri dell'Energia dell'UE sperano di raggiungere una posizione unita sul gas e ilrussi attraverso una serie di colloqui di emergenza questa settimana. Tuttavia, il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ammette che non esiste una posizione unanime tra i 27 paesi del blocco sulla riduzione delle forniture di energia russa.Di un potenziale embargo petrolifero, dice: "Altri paesi non ci sono ancora, e penso che vada rispettato. Nel caso del gas, per esempio, non saremmo nemmeno". Ma di contro, laè riuscita a ridurre la sua dipendenza daldella Russia e ora "non è contro una messa al bando del...

GiovaQuez : Orsini: 'Hitler non aveva intenzione di far scoppiare una guerra mondiale. La Germania invase la Polonia, Inghilter… - lastknight : “Hitler non aveva intenzione di far scoppiare una guerra mondiale”. In effetti la Germania invase la Polonia speran… - aldotorchiaro : La Russia parte alla guerra del gas: da domani arriva col contagocce a Polonia e Germania. Le responsabilità di ch… - carlodemichele : La Polonia vuole aiutare la Germania a essere indipendente dalle forniture russe. Loro prendono il gas dalla German… - 67LUCIO : RT @itsmeback_: La Polonia ha deciso di non acquistare il gas russo. Ora lo compra dalla Germania. Sempre quello russo.????? -