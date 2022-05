Economia circolare, le cooperative più virtuose nel recupero rifiuti speciali (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Le cooperative avviano al recupero il 76% dei rifiuti speciali prodotti (rispetto al 68% medio del complesso produttivo italiano); al 93% il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione. E’ quanto emerge dal recente Rapporto rifiuti speciali Legacoop, Il rapporto, basato sui dati forniti da EcoCerved fa riferimento a un campione di oltre 2.000 imprese che rappresentano circa il 90% del valore aggiunto totale delle cooperative aderenti a Legacoop, che producono circa 1.7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Tra i flussi ritenuti prioritari nell’attività di monitoraggio dal Piano d’azione per l’Economia circolare della Commissione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Leavviano alil 76% deiprodotti (rispetto al 68% medio del complesso produttivo italiano); al 93% il tasso dideida costruzione e demolizione. E’ quanto emerge dal recente RapportoLegacoop, Il rapporto, basato sui dati forniti da EcoCerved fa riferimento a un campione di oltre 2.000 imprese che rappresentano circa il 90% del valore aggiunto totale delleaderenti a Legacoop, che producono circa 1.7 milioni di tonnellate di. Tra i flussi ritenuti prioritari nell’attività di monitoraggio dal Piano d’azione per l’della Commissione ...

