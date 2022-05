Botte da orbi tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show per la guerra in Ucraina?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 3 maggio 2022) Si fanno sempre più insistenti le voci didatranell’ultima registrazione delin onda domani, 4 maggio, su Canale5. Chi segue il programma sa bene che non è in diretta e proprio dalla registrazione sono venuti a galla alcuni dettagli su quella che potrebbe essere ricordata come la lite del secolo come ai becchi tempi quando in tv non c’erano solo pseudo personaggi venuti fuori dai reality. Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che trasia andata in scena una vera e propria lite dovuta alle idee contrastanti sullain ...