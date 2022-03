Ucraina, slitta a stasera la ripresa dei colloqui di pace. Ma Kiev: «Sì al dialogo, no agli ultimatum» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il secondo round di negoziati tra le delegazioni russa ed Ucraina, annunciato per oggi, «non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato». Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnik secondo le quali i negoziati «potranno svolgersi questa sera o più tardi». L’agenzia Tass riporta poi una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso, secondo cui i preparativi per i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina sono nella fase finale. Com’è noto, il primo round di colloqui si è svolto lunedì a Gomel, in Bielorussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. La conferma dallo staff di Zelensky La situazione si aggiorna di ora in ora. Poco prima della precisazione delle fonti diplomatiche citate dal sito Sputnik, infatti, era sembrato che la ripresa della trattative fosse ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il secondo round di negoziati tra le delegazioni russa ed, annunciato per oggi, «non è stato cancellato, ma il suo orario è stato rinviato». Lo affermano fonti diplomatiche citate dal sito russo Sputnik secondo le quali i negoziati «potranno svolgersi questa sera o più tardi». L’agenzia Tass riporta poi una dichiarazione del ministero degli Esteri bielorusso, secondo cui i preparativi per i negoziati tra le delegazioni di Russia esono nella fase finale. Com’è noto, il primo round disi è svolto lunedì a Gomel, in Bielorussia, vicino al confine ucraino ed è durato circa sei ore. La conferma dallo staff di Zelensky La situazione si aggiorna di ora in ora. Poco prima della precisazione delle fonti diplomatiche citate dal sito Sputnik, infatti, era sembrato che ladella trattative fosse ...

