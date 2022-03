Trofeo Laigueglia 2022 | Jan Polanc svetta nella tripletta UAE Emirates 2° Ayuso | 3° Alessandro Covi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Erano al via con la squadra più forte, hanno messo in scena un vero e proprio dominio. La UAEcontinua a vincere in questo inizio di stagione e lo fa in grande stile:prima classica del calendario italiano, il, arriva addirittura unaper la compagine emiratina che si impone con Jan. Cinque attaccantiprima fase di gara, andati via dopo diversi tentativi: Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Il plotone ha gestito la situazione e si è ricompattato all’ingresso del circuito finale. Neanche il tempo di riunirsi che subito sono iniziati gli scatti, con un drappello di 22 ...