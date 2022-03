Chi è Zelensky? Da comico a presidente eroe – Video (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Chi è Volodymyr Zelensky? Il presidente dell’Ucraina agli occhi del mondo è ormai il volto eroico del paese in guerra con la Russia, ma non tutti conoscono la sua particolare storia. Cosa faceva prima di candidarsi in politica? Perché era accusato di essere filorusso? Ecco il Video con tutti i dettagli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Chi è Volodymyr? Ildell’Ucraina agli occhi del mondo è ormai il volto eroico del paese in guerra con la Russia, ma non tutti conoscono la sua particolare storia. Cosa faceva prima di candidarsi in politica? Perché era accusato di essere filorusso? Ecco ilcon tutti i dettagli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Piu_Europa : 'In Ucraina abbiamo il desiderio di vedere i nostri bambini vivi. Ieri 16 bambini sono stati uccisi. E ancora Putin… - MediasetTgcom24 : Ucraina e Polonia aprono altri valichi per chi scappa dalla guerra #ucraina #russia #Kiev #ue #usa #onu #nato… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente ucraino Zelensky: 'Chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Siamo soli a difend… - PalmierF : RT @ilfoglio_it: “C’è stata una smaterializzazione dell’idea di guerra in occidente per non parlare della politica. La guerra in Ucraina po… - leotato56 : RT @ilfoglio_it: “C’è stata una smaterializzazione dell’idea di guerra in occidente per non parlare della politica. La guerra in Ucraina po… -