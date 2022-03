Carlo Renoldi al Dap, la lettera non basta. Sul 41 bis i 5S aspettano i fatti. Parla il deputato Saitta: “Temiamo un calo di attenzione contro le mafie” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Aver scelto come nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi, consigliere di Cassazione ed ex magistrato di sorveglianza, ha portato numerose critiche alla ministra della giustizia Marta Cartabia. M5S, Lega e Fratelli d’Italia, insieme a diversi sindacati di polizia penitenziaria, hanno storto il naso davanti a quell’indicazione alla luce soprattutto delle posizioni assunte in passato dal magistrato su quella che definì “antimafia militante arroccata nel culto dei martiri”, temendo un cedimento sul fronte del 41 bis per i mafiosi. A sottolineare i timori dei 5S è il deputato Eugenio Saitta (nella foto), componente della Commissione giustizia. Carlo Renoldi al Dap, l’intervista a Eugenio Saitta Onorevole Saitta, come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Aver scelto come nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, consigliere di Cassazione ed ex magistrato di sorveglianza, ha portato numerose critiche alla ministra della giustizia Marta Cartabia. M5S, Lega e Fratelli d’Italia, insieme a diversi sindacati di polizia penitenziaria, hanno storto il naso davanti a quell’indicazione alla luce soprattutto delle posizioni assunte in passato dal magistrato su quella che definì “antimafia militante arroccata nel culto dei martiri”, temendo un cedimento sul fronte del 41 bis per i mafiosi. A sottolineare i timori dei 5S è ilEugenio(nella foto), componente della Commissione giustizia.al Dap, l’intervista a EugenioOnorevole, come ...

