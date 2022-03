Ucraina, Federico: «A Kiev incomincia la guerra della fame» (Di martedì 1 marzo 2022) Dalla capitale Ucraina la testimonianza di un italiano che ha deciso di restare. «È un dramma collettivo», racconta l'architetto che vede file per entrare in supermercati dove non c'è quasi più nulla da comprare Leggi su vanityfair (Di martedì 1 marzo 2022) Dalla capitalela testimonianza di un italiano che ha deciso di restare. «È un dramma collettivo», racconta l'architetto che vede file per entrare in supermercati dove non c'è quasi più nulla da comprare

