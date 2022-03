“Mostrala a Putin” | il medico al fotografo di fronte al cadavere di una bimba di 6 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 1 marzo 2022) L’Ucraina continua a resistere sotto i colpi dell’armata di, ma a caro prezzo. I bombardamenti arrivano da est, sud e nord. A seguito di un bombardamento alla città portuale di Mariupol, domenica, una bambina di 6è morta per le gravi ferite riportate. A riportare la straziante storia è stato un fotoreporter dell’Associated Press. La bambina, il cui nome non è stato reso noto per il momento, è stata portata d’urgenza in un vicino ospedale dopo i bombardamenti della zona. Come rivela il rapporto dell’Associated Press, la piccola era ancora vestita con i pantaloni del pigiama, insanguinati, decorati con unicorni dei cartoni animati. Il padre della bambina, anche lui ferito alla testa per l’attacco, è rimasto con lei in ambulanza, mentre la madre aspettava fuori dal veicolo, piangendo. I medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la ...