Miranchuk | esultanza senza gioia | il vero gol è l’abbraccio a Ruslan

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. Uno slalom speciale danzando tra i paletti, pardon tra i difensori saltati come birilli. Un numero dafuoriclasse, un gol che, l’avesse fatto Leo Messi, lo vedremmo riproposto ogni ora nel ‘rullo’ dei canali sportivi. Ma Aleksejè un ragazzo semplice: alza lo sguardo solo quando vede finire in rete il suo tiro mancino che fa esplodere diquella Curva Pisani che espone anche tante bandiere giallo-azzurre, per testimoniare la vicinanza dei tifosi dell’Atalanta al popolo ucraino. Dopo il gol si gira, alza le braccia, gli occhi bassi quasi a volersi scusare, come a vergognarsi per un gesto tecnico bellissimo, mentre viene travolto dai compagni. A fine partita non lo si vede nemmeno partecipare alla passerella nerazzurra sotto la Curva, com’è tradizione quando si vince.resta in ...