Anna uccisa, Lucia Vuolo: "Ergastolo da scontare fino all'ultimo giorno" (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Con la guerra in Ucraina, la tragica notizia dell'efferato femminicidio di Anna Borsa – con l'evoluzione pomeridiana della cattura del presunto assassino – ha occupato le cronache nazionali. Tantissime le reazioni. In serata, a poche ore dallo sconvolgente fatto di sangue ed a pochi metri dal salone di bellezza in cui la trentenne è stata ammazzata, si è svolta una fiaccolata. Giuseppe Lanzara – Il sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano ha affermato: "L'assassino di Anna è stato arrestato. Ringrazio le Forze dell'Ordine che in poche ore hanno assicurato alla giustizia l'indegno personaggio autore dell'efferato femminicidio. In una giornata piena di dolore, con l'animo affranto, stasera Pontecagnano Faiano si riunirà nella commemorazione e nella preghiera in Piazza Sabbato, alle ore 19, in un ...

