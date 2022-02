Vostro Onore stasera su Rai 1 lunedì 28 febbraio, anticipazioni delle prime due puntate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Vostro Onore stasera su Rai 1 le prime due puntate lunedì 28 febbraio Vostro Onore debutta questa sera lunedì 28 febbraio alle 21:25 su Rai 1. La serie è l’adattamento italiano del format israeliano Kvodo prodotta da Yes Studios, diventato famoso anche grazie al bellissimo remake americano Your Honor con Bryan Cranston. La regia della versione italiana è di Alessandro Casale. L’adattamento è scritto da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani, sono state realizzate 8 puntate divise in 4 serate per Rai 1. Al centro la storia di un giudice disposto a tutto per salvare il figlio che ha ucciso il figlio di un boss in un incidente d’auto. ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 febbraio 2022)su Rai 1 ledue28debutta questa sera28alle 21:25 su Rai 1. La serie è l’adattamento italiano del format israeliano Kvodo prodotta da Yes Studios, diventato famoso anche grazie al bellissimo remake americano Your Honor con Bryan Cranston. La regia della versione italiana è di Alessandro Casale. L’adattamento è scritto da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani, sono state realizzate 8divise in 4 serate per Rai 1. Al centro la storia di un giudice disposto a tutto per salvare il figlio che ha ucciso il figlio di un boss in un incidente d’auto. ...

