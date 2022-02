Ucraina | primo incontro tra le parti ma la guerra continua

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Kiev – Quinta giornata dell’invasione russa ine primi spiragli per una soluzione. I colloqui di pace sono durati più di cinque ore e si conclusi con alcuni punti condivisi e nessun ultimatum. Intanto proseguono parallele le grandi manovre dei due presidenti Putin e Zelensky, e della diplomazia mondiale. Mentre si spara ancora. Il conflitto. Le armi hanno taciuto in larga parte dell’, rispettando la tregua durante i colloqui di pace. Con l’eccezione di Kharkiv, dove una serie di missili ha colpito un quartiere in larga parte residenziale, con un bilancio provvisorio di undici morti e molti feriti. L’avanzata russa è proseguita anche nel Donbass, e lo stato maggiore di Putin rivendica la conquista del porto di Mariupol, dove si combatteva dall’inizio del conflitto. In molte città, intanto, sino a scavare trincee ...

Stavolta, per il secondo decreto per l'Ucraina, quello che fra le altre cose stabilisce l'invio di armi "di difesa" " cioè non solo gli equipaggiamenti "non letali" stabiliti dal primo decreto, quello del 25 febbraio " è Mario Draghi a convincere i dubbiosi. Prima della riunione Draghi ...Chiuso il primo round dei colloqui. In salita e tra i bombardamenti, ma ci sarà un secondo round nei prossimi giorni ...Il nostro Paese ha sempre un ruolo di primo piano nella galassia mediatica jihadista ... Un'analisi tragicamente confermata oggi dall'attacco all'Ucraina.