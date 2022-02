Pugno duro del Comitato olimpico | «Mettere al bando tutti gli atleti di Russia e Bielorussia»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilinternazionaleha messo alglidie Bielo. Inoltre, il Cio ha ritirato l’onorificenza dell’Ordineal presidente russo Vladimir Putin. La raccomandazione del Cio alle federazioni mondiali è di «non invitarerussi e bielorussi» nelle competizioni sportive internazionali. Se questo non è possibile per «motivi di tempo o legali», ilinvita a «garantire che nessun atleta o funzionario sportivo russo o bielorusso possa prendere parte sotto il nome dio Bielo. I cittadini russi o bielorussi, siano essi individuali o di squadra, dovrebbero essere accettati solo come neutrali, senza inni e ...

ROMA - Competizioni e manifestazioni internazionali vietate agli atleti russi e bielorussi. È la decisione presa 'con il cuore pesante' dall'Executive Board del Comitato Olimpico Internazionale, dopo ...Guerra in Ucraina,della Uefa Si va verso l'esclusione dello Sparta Moska dall'Europa League. Una decisione che ancora non è ufficiale ma che dovrebbe esserlo nelle prossime ore, o al ...Al fine di proteggere l’integrità delle competizioni sportive globali e per la sicurezza di tutti i partecipanti, il Comitato Esecutivo del Cio raccomanda che “le Federazioni Sportive Internazionali e ...Nuove conseguenze per la Russia, anche a livello sportivo, in seguito all’attacco all’Ucraina da parte di Vladimir Putin avvenuto nei giorni scorsi. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, la ...