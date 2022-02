E? nata la piattaforma “Lavoro per tutti”: l’obiettivo e? avvicinare lavoratori e imprese (Di domenica 27 febbraio 2022) Facilitare l’incontro tra le aspettative delle persone nella ricerca di un Lavoro e le necessita? delle imprese E? online il nuovo servizio gratuito creato e offerto dall’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi e dall’ente bilaterale bresciano del turismo per i lavoratori e le aziende iscritte agli enti costituiti da Confcommercio Brescia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Federalberghi Brescia. “Attraverso pochi clic – hanno sottolineato il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi Giuseppe Leone e il vicepresidente dell’Ente bilaterale bresciano del turismo Roberto Maestrelli – e? possibile per i lavoratori inserire il proprio profilo in quella che e? una vera e propria bacheca online, oltre che candidarsi direttamente alle offerte di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 27 febbraio 2022) Facilitare l’incontro tra le aspettative delle persone nella ricerca di une le necessita? delleE? online il nuovo servizio gratuito creato e offerto dall’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi e dall’ente bilaterale bresciano del turismo per ie le aziende iscritte agli enti costituiti da Confcommercio Brescia, Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl, Uiltucs – Uil e Federalberghi Brescia. “Attraverso pochi clic – hanno sottolineato il presidente dell’Ente bilaterale bresciano del commercio e dei servizi Giuseppe Leone e il vicepresidente dell’Ente bilaterale bresciano del turismo Roberto Maestrelli – e? possibile per iinserire il proprio profilo in quella che e? una vera e propria bacheca online, oltre che candidarsi direttamente alle offerte di ...

