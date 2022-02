Cesare Maffeis | presidente delle Rsa bergamasche | “Ho curato una donna a casa sua | a fianco il marito morto”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. “Se chiudo gli occhi e penso al 2020, la prima immagine che mi viene in mente è quella di una signora di 60 anni, di Parre, colpita da una brutta polmonite, distesa nel letto disua, con un filo di fiato in corpo, adel feretro del”. Momenti che resteranno scolpiti per sempre negli occhi, nella mente e nel cuore di, 54enne medico della Val Seriana,provinciale ACRB, l’associazionecase di riposo, direttore sanitariostrutture di Cene e Gromo,diSerena a Brembate Sopra, della Rsa di Clusone e vice di quella di Martinengo. “Purtroppo, quando la famiglia mi ha chiamato, nulla ho potuto fare per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Maffeis

BergamoNews

Bergamo, 25 febbraio 2022 - È sempre più drammatica la situazione delle 66 case di riposo della Bergamasca, alle prese con una situazione difficilissima per quel che riguarda gli aumenti delle bollett ...Rischia di essere un dramma nel dramma. O, per usare un'altra metafora, la pioggia sul bagnato. Perché lì il riscaldamento non si può spegnere, e dell'elettricità non si può fare a meno. Per le case d ...