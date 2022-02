Bezzecchi pronto per la sfida MotoGP | Sono tra i migliori al mondo - News

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il giorno successivo alla presentazione del Mooney VR46 Racing Team , Marcoha raccontato le proprie impressioni e aspettative in vista della nuovache andrà ad affrontare in...

...grigie e gialle del Mooney VR46 Racing Team: "In Qatar dovrò partire quasi da zero" La prima gara sul circuito di Losalil è ormai soltanto ad una settimana di distanza, ma Marco è: " ...Il teammate di Marcoha continuato dicendo: 'I test sono andati bene, sono cresciuto molto sotto ogni aspetto. ... MI sento, non vedo l'ora di iniziare'. Il 24enne nativo di Urbino ha ...Il rookie del team Mooney VR46 ha parlato della nuova avventura che lo attende nella classe regina: “Non sarà una stagione semplice, ma sto ricevendo grande supporto da parte del team e da Ducati” ...Mooney VR46 è l'ultimo dei team di MotoGP che si è presentato al grande pubblico, come vuole lo stile di Valentino Rossi ...