Nathaly Caldonazzo commenta le critiche ricevute | “Se vado cambia tutto” VIDEO

La gieffina Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno commentano le critiche rivolte alla Vip nelle ultime ore Questa sera in onda su Canale 5 arriva la quarantaquattesima puntata del Grande Fratello VIP, Nathaly Caldonazzo si trova al centro di una polemica. Sul web nelle ultime ore, sono tantissime le fanpage e gli utenti che hanno condiviso il discorso di Jessica Selassiè riguardo la frase infelice rilasciata da Nathaly nei suoi confronti. Non si conosce nessun dettaglio di questa dichiarazione, poiché la regia del GFVIP ha censurato l'audio ogni qualvolta che in Casa viene trattato l'argomento. La Caldonazzo ha rivelato nelle ultime ore di sentirsi isolata a causa delle vicende accadute di recente in casa che la vedono protagonista.

361_magazine : - Shewolf85249689 : Tweet di apprezzamento per le tonnellate di cazzimma di Nathaly Caldonazzo. VOTIAMOLA E FACCIAMO SCHIATTA' IL BRANC… - Mariann89996264 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVip, Nathaly Caldonazzo shock e la frase per cui rischia l'espulsione: 'Il cibo lo ruba Jessica, d'a… - Giada70587448 : @HiccupJ96 Non hanno preso provvedimenti per Soleil e ora lo prendono per Jessica dopo tutto quello che gli ha dett… - sunsetl87942354 : Nathaly su Miriana. 'Lei gira sempre le cose su se stessa.. non ascolta e parla solo di lei stessa'. Falsa Caldonazzo #miriangels -