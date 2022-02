Guerra Ucraina Russia | la strategia di Putin è la “cyber guerra” | attacchi hacker alle reti ucraine mentre i carri armati avanzano verso Kiev

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Se le sanzioni dell’occidente dovevano spaventare la, allora qualcosa non ha funzionato. Precipita la crisi indopo che Vladimirha annunciato “Un’operazione militare speciale per smilitarizzare l’” e il governo diha deciso di mobilitare i riservisti per prepararsi a uno scontro che appare dietro l’angolo, come trapela dal Pentagono. Ma quella frasarà soprattutto una, con: la ...