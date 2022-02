GF VIP, Sophie e la frase piccante a Soleil mentre mangia: 'Per capire se una donna è passionale...' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al GF Vip , Sophie Codegoni ha osservato Soleil mentre mangia, cominciando a fare dei commenti piccanti sulla coinquilina e sulla sua passionalità. Il loro scambio di battute ha anche fatto un po' ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al GF Vip ,Codegoni ha osservato, cominciando a fare dei commenti piccanti sulla coinquilina e sulla sua passionalità. Il loro scambio di battute ha anche fatto un po' ...

Advertising

infoitcultura : Sophie e Alessandro, la spiazzante decisione dopo il Gf Vip - infoitcultura : GF Vip, Sophie non paga gli outfit: l’amico della Salemi “furioso” la scarica - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni non paga gli outfit, Matteo Evandro sarebbe furioso - infoitcultura : GF Vip 6, addio definitivo a Sophie: brutta batosta per l’ex tronista - MondoTV241 : GF Vip, Indiscrezione sugli outfit di Sophie Codegoni, sospesi da ottobre perchè lo staff non avrebbe pagato lo sti… -