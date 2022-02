Call of Duty League, dopo i 5 ko di fila Paris Legion decide di cambiare: arrivano GRVTY e Jimbo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Paris Legion starebbe cercando di ingaggiare i giocatori di Challengers GRVTY e Jimbo dopo il brutto avvio nella Call of Duty League. La stagione 2022 dell’organizzazione di esports è partita davvero con il piede sbagliato, con le cinque sconfitte consecutive che stanno spingendo il team ad operare dei cambiamenti, come riportato anche da DotEsports. Stando alle indiscrezioni, GRVTY dovrebbe prendere il posto di FeLo come fuciliere d’assalto, mentre Jimbo dovrebbe sostituire Dece come SMG. GRVTY e Jimbo hanno giocato insieme nel circuito Challengers negli ultimi due mesi e di recente si sono uniti al Team WaR insieme a PaulEhx e Venom. Insieme, i quattro si sono piazzati al secondo e ... Leggi su esports247 (Di giovedì 24 febbraio 2022)starebbe cercando di ingaggiare i giocatori di Challengersil brutto avvio nellaof. La stagione 2022 dell’organizzazione di esports è partita davvero con il piede sbagliato, con le cinque sconfitte consecutive che stanno spingendo il team ad operare dei cambiamenti, come riportato anche da DotEsports. Stando alle indiscrezioni,dovrebbe prendere il posto di FeLo come fuciliere d’assalto, mentredovrebbe sostituire Dece come SMG.hanno giocato insieme nel circuito Challengers negli ultimi due mesi e di recente si sono uniti al Team WaR insieme a PaulEhx e Venom. Insieme, i quattro si sono piazzati al secondo e ...

Advertising

B88Andrea28 : Il nuovo Call of duty?? #WWIII - itsgsignorile : RT @sonans_DDT: fanculo l’esercitazione militare, ho giocato talmente tanto a call of duty che faccio un 360no scope sui russi - EsportsWebit : Call of Duty, Paris Legion insegue GRVTY e Jimbo per sostituire Decemate e FeLo - esports247_it : Call of Duty League, dopo i 5 ko di fila Paris Legion decide di cambiare: arrivano GRVTY e Jimbo… - SonGohan1908 : @Ilmsso Ma è call of duty -