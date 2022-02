A Dubai doppio colpo Hurkacz: batte Sinner e si riprende la top-ten (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nei quarti del “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, raccoglie solo sei giochi contro l’amico polacco, quinto favorito del seeding, in giornata di grazia. Hubert strappa all’altoatesino anche la decima poltrona mondiale Leggi su federtennis (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nei quarti del “Duty Free Tennis Championships” - live su SuperTennis - Jannik, quarta testa di serie, raccoglie solo sei giochi contro l’amico polacco, quinto favorito del seeding, in giornata di grazia. Hubert strappa all’altoatesino anche la decima poltrona mondiale

im_jordanv : ???? | È finita l'avventura di Sinner a Dubai. Hubert Hurkacz lo batte facilmente in un doppio 6-3 per approdare in S… - oktennis : Jannik Sinner ???? si ferma, ancora una volta, contro l'amico e (occasionalmente) compagno di doppio Hubert Hurkacz… - TennisWebMag : A Dubai oggi @janniksin sfiderà nei quarti di finale del 500 ATP il polacco @HubertHurkacz , amico e compagno di do… - Adriana11100542 : RT @LorenzoAndreol4: V per Vendetta (o Vagnozzi, fate voi). A Dubai Sinner batte Murray 75 62, vendicandosi della sconfitta subita a Stocco… - solounastella : RT @zanghif03: Prestazione più che convincente di #Sinner, che prevale 2 set a 0 contro Sir Andy e raggiunge i quarti a Dubai, in cui sfide… -