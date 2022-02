Università: assessore Lagalla: "Delocalizzazioni opportunità per studenti" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Una opportunità. Così l'assessore per l'Università della Regione Siciliana Roberto Lagalla ha definito l'Università internazionale di Gorazde (Bosnia) di cui oggi a Palermo si è inaugurato l'anno accademico 2021/2022. "Esiste oggi una dinamica del sistema universitario che prescinde dalla localizzazione geografica - ha detto all'Adnkronos Lagalla - L'Università internazionale di Gorazde è un'opportunità soprattutto per quelle figure professionali orientate a un costante cambiamento, di cui si sente la mancanza e che in molti paesi dell'Unione sono state regolate dal numero chiuso, con una programmazione non sempre felice come ha dimostrato anche la pandemia". Per Lagalla, la possibilità per gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Palermo, 23 feb. (Adnkronos) - Una. Così l'per l'della Regione Siciliana Robertoha definito l'internazionale di Gorazde (Bosnia) di cui oggi a Palermo si è inaugurato l'anno accademico 2021/2022. "Esiste oggi una dinamica del sistema universitario che prescinde dalla localizzazione geografica - ha detto all'Adnkronos- L'internazionale di Gorazde è un'soprattutto per quelle figure professionali orientate a un costante cambiamento, di cui si sente la mancanza e che in molti paesi dell'Unione sono state regolate dal numero chiuso, con una programmazione non sempre felice come ha dimostrato anche la pandemia". Per, la possibilità per gli ...

