Claudio morto a New York | la famiglia mette sotto accusa il college

La famiglia di Claudio Mandia conferma la notizia trapelata in queste ore secondo cui l'adolescente di Battipaglia (Salerno), a New York per studiare, si sarebbe tolto la vita. Mandia, che avrebbe compiuto 18 anni sabato 19 febbraio, è stato trovato morto la settimana scorsa alla vigilia del suo compleanno all'interno del campus-liceo della EF Academy di Tarrytown, meno di un'ora da New York, che frequentava da studente. In un comunicato dell'avvocato statunitense dei Mandia, si menziona il suicidio come causa della morte di Claudio. "Claudio punito con violenza" Secondo l'ipotesi che il legale evidenzia nella nota, il giovane si sarebbe ucciso in conseguenza della punizione estrema che avrebbe subito nel college per aver copiato un compito ...

