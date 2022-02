(Di lunedì 21 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della coesione e dell’unità di tutto il Paese è stato fondamentale. Noi siamo stati protagonisti prima nel governo Conte 2 che si è trovato ad affrontare un problema gravissimo, poi nel governo Draghi. Sono fiero dell’impegno del Pd in questi due anni e mezzo di, devo dire che questol’abbiamo portato avanti con i nostri alleati e in particolare con il M5S, questocontinua eanche dopo e credo che questo tipo di cemento sia il più importante di tutti”. Così il segretario del Pd, Enrico, nel corso della sua relazione alla direzione nazionale del partito.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

vivereitalia : Pd, Letta 'Il lavoro con il M5S continuerà' - ZerounoTv : Pd, Letta “Il lavoro con il M5S continuerà” - CarloSantaroni : RT @AngelaAngelmi: Letta dice no a Calenda: “Fiero del lavoro fatto con M5s, il rapporto durerà” - LaNotifica : Pd, Letta “Il lavoro con il M5S continuerà” - AlvisiConci : RT @AngelaAngelmi: Letta dice no a Calenda: “Fiero del lavoro fatto con M5s, il rapporto durerà” -

Ultime Notizie dalla rete : Letta lavoro

Ma nel Partito democratico non tutti sembrano seguire la linea del leader Enrico. Una voce ... Anche il senatore del Pd auspica che l'Aula faccia il suosulla giustizia, ma se non dovesse ...Ma il segretraio del Pd, Enrico, irritato dalla questione durante la direzione dem ha ... Chiediamo serietà a noi stessi e a tutti perchè è l'unico modo affinchè questocomune, che abbiamo ...Il potente sindacato industriale tedesco, IG Metall, ha riferito di aver aperto un ufficio fuori dallo stabilimento per organizzare la forza lavoro. Si stanno accumulando ... ha dichiarato di aver ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Grazie alla vaccinazione di massa, ai comportamenti responsabili e rigorosi della maggior parte degli italiani e al lavoro instancabile degli ... l’uguaglianza indicata da ...