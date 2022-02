Cartabellotta: “Prossimo autunno? No a strategie tira e molla. Vedo che il dibattito politico sta andando un po’ per la tangente” (Di lunedì 21 febbraio 2022) “È necessario predisporre un piano per l’autunno, altrimenti il rischio è che, nel caso di risalita dei contagi, ci troviamo impreparati. La risalita potenziale dei casi andrà coincidere con il calo della copertura vaccinale . Insomma, è fondamentale stare sempre in campana con questo virus, se vogliamo conviverci, perché il problema non è la convivenza, ma il modo e le strategie con cui realizziamo questa convivenza”. È il monito lanciato ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, il quale analizza i dati dell’ultima settimana e si sofferma sugli scenari futuri da qui a qualche mese. E spiega: “Abbiamo due grandi determinanti. Una dipende dal virus, e non possiamo fare nulla se non aumentare le coperture vaccinali soprattutto nelle parti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) “È necessario predisporre un piano per l’, altrimenti il rischio è che, nel caso di risalita dei contagi, ci troviamo impreparati. La risalita potenziale dei casi andrà coincidere con il calo della copertura vaccinale . Insomma, è fondamentale stare sempre in campana con questo virus, se vogliamo conviverci, perché il problema non è la convivenza, ma il modo e lecon cui realizziamo questa convivenza”. È il monito lanciato ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino, il quale analizza i dati dell’ultima settimana e si sofferma sugli scenari futuri da qui a qualche mese. E spiega: “Abbiamo due grandi determinanti. Una dipende dal virus, e non possiamo fare nulla se non aumentare le coperture vaccinali soprattutto nelle parti del ...

