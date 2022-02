61mila civili sono in fuga dalla regione ucraina del Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) La stima è di 61mila civili in fuga dalla regione ucraina del Donbass. L’evacuazione è stata ordinata dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Il numero dei profughi è stato dichiarato questa mattina dal ministro russo per le emergenze, Alexander Chupriyan. I civili in fuga provocano lo stato di emergenza Anche Penza e Saratov, che si sono rese disponibili ad accogliere l’una 500 e l’altra 1500 profughi, hanno proclamato questa mattina lo stato di emergenza. Le stime sul numero di persone protagoniste degli spostamenti potrebbe essere anche più grande, video e immagini mostrano infatti delle file chilometriche di auto che partono dalle province separatiste per raggiungere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 febbraio 2022) La stima è diindel. L’evacuazione è stata ordinata dai leader delle autoproclamate repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk. Il numero dei profughi è stato dichiarato questa mattina dal ministro russo per le emergenze, Alexander Chupriyan. Iinprovocano lo stato di emergenza Anche Penza e Saratov, che sirese disponibili ad accogliere l’una 500 e l’altra 1500 profughi, hanno proclamato questa mattina lo stato di emergenza. Le stime sul numero di persone protagoniste degli spostamenti potrebbe essere anche più grande, video e immagini mostrano infatti delle file chilometriche di auto che partono dalle province separatiste per raggiungere la ...

