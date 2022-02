Incidente in montagna: bimbo di 8 anni esce di pista con lo slittino e batte la testa, è grave (Di domenica 20 febbraio 2022) Attimi di paura ieri per un bambino di 8 anni che è rimasto gravemente ferito in un Incidente in montagna. I fatti sono avvenuti a Campo Staffi, nel comune di Filettino, in provincia di Frosinone. Secondo quanto si apprende, al momento dell’Incidente il bimbo stava effettuando una discesa quando improvvisamente — le cause dell’Incidente sono ancora in via di definizione — è finito fuori pista con il proprio slittino. Il bambino ha dunque terminato la discesa contro la vegetazioen battendo la testa e perdendo i sensi. Incidente in montagna: bimbo di 8 anni esce di pista con lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Attimi di paura ieri per un bambino di 8che è rimastomente ferito in unin. I fatti sono avvenuti a Campo Staffi, nel comune di Filettino, in provincia di Frosinone. Secondo quanto si apprende, al momento dell’ilstava effettuando una discesa quando improvvisamente — le cause dell’sono ancora in via di definizione — è finito fuoricon il proprio. Il bambino ha dunque terminato la discesa contro la vegetazioenndo lae perdendo i sensi.indi 8dicon lo ...

