Ciriaco De Mita operato d’urgenza | le condizioni dell’ex presidente del consiglio | tutti i dettagli

(Di domenica 20 febbraio 2022)Deè statonella giornata di oggi dopo una caduta avvenuta in casa, a Nusco (Avellino), città in cui è l’attuale primo cittadino. L’exdel, di 94 anni, si è rotto il femore ed è stato ricoverato immediatamente all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Cariaco de, la caduta e il femore rotto:, leBrutto incidente in casa per l’ex leader della Dc ed exdelDe. A quanto pare il 94enne è caduto dalle scale di casa e si è rotto il femore: è stato immediatamente portato in ospedale dove è stato sottoposto ad un’operazione di ...

Deoperato d'urgenza dopo caduta/ Come sta l'ex Presidente del Consiglio La multa e la rimozione del cartello non sono state però le uniche misure prese. 'Come misura accessoria per il ...Ha da poco compiuto 94 anni e un piccolo incidente domestico lo ha costretto in ospedale per un'operazione.De, ex presidente del Consiglio, è stato ricoverato all'Ospedale Moscati di Avellino per un intervento al femore perfettamente riuscito. Una brutta caduta nel primo pomeriggio di sabato ...Ciriaco De Mita è stato operato d’urgenza nella giornata di oggi dopo una caduta avvenuta in casa, a Nusco (Avellino), città in cui è l’attuale primo cittadino. L’ex presidente del consiglio, di 94 ...Ciriaco De Mita non perde il gusto per la battuta: «Per la miseria, questa proprio non ci voleva. Che sfortuna!». Alle poche persone che lo hanno incontrato dopo la caduta nella sua abitazione di ...