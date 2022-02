Aguero: “Prima della partita contro l’Alavés ho fatto controlli ed era tutto a posto, poi le vertigini” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Dieci giorni Prima in allenamento ho avuto una breve aritmia, ho fatto i controlli e tutto sembrava a posto“. A due mesi dal ritiro dal calcio giocato a causa di problemi cardiaci, Sergio Aguero ha svelato di aver avuto qualche complicazione già pochi giorni Prima della partita contro l’Alavés, nella quale ha accusato le vertigini. “Poi è successo in partita, e non me l’aspettavo. Cinque minuti Prima ho iniziato a sentire molto caldo nel mio corpo, pensavo fosse per la partita, non avrei mai immaginato che fosse per questo – racconta -. All’improvviso ho iniziato a sentirmi debole e stordito. In una giocata sono saltato di testa e ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) “Dieci giorniin allenamento ho avuto una breve aritmia, holli esembrava a“. A due mesi dal ritiro dal calcio giocato a causa di problemi cardiaci, Sergioha svelato di aver avuto qualche complicazione già pochi giorni, nella quale ha accusato le. “Poi è successo in, e non me l’aspettavo. Cinque minutiho iniziato a sentire molto caldo nel mio corpo, pensavo fosse per la, non avrei mai immaginato che fosse per questo – racconta -. All’improvviso ho iniziato a sentirmi debole e stordito. In una giocata sono saltato di testa e ...

