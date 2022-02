Volpato: 'Che felicità. Totti è un fratello, il mio idolo è Maradona. E su Mou...' (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il pareggio raggiunto dalla Roma in rimonta contro il Verona, Volpato ha parlato della gara e della suo gol che ha dato vita alla rimonta.... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo il pareggio raggiunto dalla Roma in rimonta contro il Verona,ha parlato della gara e della suo gol che ha dato vita alla rimonta....

Advertising

SalernoSal : Grazie Volpato, grazie Bove. Per la voglia che bisogna avere. #RomaVerona @OfficialASRoma - brojolabudes : Complimenti a Bove, Volpato e Zalewski che entrando in campo hanno fatto tornare alla Roma la voglia di vincere la… - leop_kr : Tanto va la Volpato all'uva che Pio Bove una carammella al Mou. #RomaVerona - matgrimaldi : Segnalo gol di #Volpato, allenato dai miei colleghi della Milan Academy di #Sydney fino al 2017. Io l'ho perso di p… - Vale2k2 : So tutte pippe, è evidente che karsdorp, come viña, 5 di centrocampo sia inutile, come veretout fuori dal ruolo di… -