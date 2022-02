Andrea Crisanti e la villa da 2 milioni di euro: «Comprata con i risparmi, in tv vado gratis e i soldi li devolvo» (Di sabato 19 febbraio 2022) Il professor Andrea Crisanti si trova al centro delle polemiche per una villa da due milioni di euro. La residenza è villa Priuli Custoza, si trova a San Germano dei Berici presso Vicenza, risale al Seicento ed è attribuita a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio. Ha un giardino da 1,2 ettari, 15 mila metri quadrati e due bagni. Ma, come ha spiegato lui in due interviste rilasciate a Repubblica e al Corriere della Sera, l’acquisto è stato effettuato con i suoi risparmi. E non certo con “i soldi della pandemia”: «Io non faccio nessuna attività privata: tutti i soldi che guadagno con le consulenze, li devolvo al Dipartimento. Proprio per evitare situazioni equivoche, mi sono imposto di non guadagnare neanche un ... Leggi su open.online (Di sabato 19 febbraio 2022) Il professorsi trova al centro delle polemiche per unada duedi. La residenza èPriuli Custoza, si trova a San Germano dei Berici presso Vicenza, risale al Seicento ed è attribuita a Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio. Ha un giardino da 1,2 ettari, 15 mila metri quadrati e due bagni. Ma, come ha spiegato lui in due interviste rilasciate a Repubblica e al Corriere della Sera, l’acquisto è stato effettuato con i suoi. E non certo con “idella pandemia”: «Io non faccio nessuna attività privata: tutti iche guadagno con le consulenze, lial Dipartimento. Proprio per evitare situazioni equivoche, mi sono imposto di non guadagnare neanche un ...

Advertising

Eugenio85428611 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Viai… - margore6 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Viai… - be_marconi : RT @tempoweb: 'Basta mascherine a scuola' #Crisanti ora vuole abolire ogni restrizione #Covid #18febbraio - SorryNs : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Viai… - nientediniente1 : RT @LaVeritaWeb: Andrea Crisanti: «La copertura vaccinale dura poco, approfittiamone per abolire i divieti ora». Maria Rita Gismondo: «Viai… -