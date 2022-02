LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Simone Deromedis ottavo nella Seeding Run! In testa lo svizzero Fiva (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.14: L’appuntamento è per le 7.00 per gli ottavi di finale. A più tardi! 6.12: Questa la composizione del tabellone degli ottavi di finale dello Skicross. L’azzurro Deromedis è nella seconda batteria con il francese Midol, lo statunitense Wallasch e l’austriaco Kappacher: 1 SUI Fiva Alex 16 FRA CHAPUIS Jean Frederic 17 GER BOHNACKER Daniel 32 GER BACHSLEITNER Niklas 8 ITA Deromedis Simone 9 FRA MIDOL Bastien 24 USA WALLASCH Tyler 25 AUT KAPPACHER Adam 5 CAN HOWDEN Reece 12 FRA TCHIKNAVORIAN Terence 21 SUI BERRY Joos 28 SWE BARALO Elliott 4 CAN LEMAN Brady 13 SWE MOBAERG David 20 ROC SYSOEV Kirill 29 ROC RIDZIK Sergey 3 JPN SUGAI Ryo 14 SWE MOBAERG Erik 19 AUT TAKATS Tristan 30 AUT WINKLER Robert 6 CAN SCHMIDT ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.14: L’appuntamento è per le 7.00 per gli ottavi di finale. A più tardi! 6.12: Questa la composizione del tabellone degli ottavi di finale dello. L’azzurroseconda batteria con il francese Midol, lo statunitense Wallasch e l’austriaco Kappacher: 1 SUIAlex 16 FRA CHAPUIS Jean Frederic 17 GER BOHNACKER Daniel 32 GER BACHSLEITNER Niklas 8 ITA9 FRA MIDOL Bastien 24 USA WALLASCH Tyler 25 AUT KAPPACHER Adam 5 CAN HOWDEN Reece 12 FRA TCHIKNAVORIAN Terence 21 SUI BERRY Joos 28 SWE BARALO Elliott 4 CAN LEMAN Brady 13 SWE MOBAERG David 20 ROC SYSOEV Kirill 29 ROC RIDZIK Sergey 3 JPN SUGAI Ryo 14 SWE MOBAERG Erik 19 AUT TAKATS Tristan 30 AUT WINKLER Robert 6 CAN SCHMIDT ...

