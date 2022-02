LIVE Skicross, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: fantastico Simone Deromedis: è in semifinale! (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.53: Questa la composizione delle semifinalI: 1 SUI FIVA Alex 8 ITA Deromedis Simone 4 CAN LEMAN Brady 29 ROC RIDZIK Sergey 14 SWE MOBAERG Erik 11 FRA PLACE Francois 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 7.52: Rohrweck è l’ultimo semifinalista, secondo nell’ultimo quarto 7.51: Dominio assoluto per lo svizzero Regez che sembra in giornata straordinaria, per il secondo posto Rohrweck dovrebbe aver sopravanzato Drury sul traguardo ma attendiamo il fotofinish 7.48: In partenza l’ultimo quarto di finale. Questi i protagonisti: 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 2 ROC OMELIN Igor 15 CAN DRURY Kevin 7.46: Finale velocissimo per lo svedese Mobaerg che supera il francese Place ma entrambi volano in semifinale 7.44: Al via nel terzo quarto di finale: 14 SWE MOBAERG Erik 19 ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.53: Questa la composizione delle semifinalI: 1 SUI FIVA Alex 8 ITA4 CAN LEMAN Brady 29 ROC RIDZIK Sergey 14 SWE MOBAERG Erik 11 FRA PLACE Francois 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 7.52: Rohrweck è l’ultimo semifinalista, secondo nell’ultimo quarto 7.51: Dominio assoluto per lo svizzero Regez che sembra in giornata straordinaria, per il secondo posto Rohrweck dovrebbe aver sopravanzato Drury sul traguardo ma attendiamo il fotofinish 7.48: In partenza l’ultimo quarto di finale. Questi i protagonisti: 7 SUI REGEZ Ryan 10 AUT ROHRWECK Johannes 2 ROC OMELIN Igor 15 CAN DRURY Kevin 7.46: Finale velocissimo per lo svedese Mobaerg che supera il francese Place ma entrambi volano in semifinale 7.44: Al via nel terzo quarto di finale: 14 SWE MOBAERG Erik 19 ...

