iGuzzini illuminazione porta a Recanati la sede regionale per il Nord America Nel 2021 +7 | 5% di fatturato

Advertising

AnsaMarche : iGuzzini: sede regionale Nord America sarà a Recanati. Azienda illuminazione, +7,5% fatturato 2021. Roadshow in 7 t… -

Ultime Notizie dalla rete : iGuzzini illuminazione

corriereadriatico.it

RECANATI - Una nuova direzione operativa, per la regione del Nord America, a Recanati .guarda al 2022 con l'obiettivo di accelerare il rafforzamento della presenza nei mercati mondiali, confermando però il ruolo centrale del quartier generale di Recanati. Lo ...porta a Recanati (Macerata) la direzione regionale per il Nord America. Una nuova direzione operativa per il Nord America nella cittadina maceratese, in aggiunta a quella ...iGuzzini illuminazione porta a Recanati la direzione regionale per il Nord America. Una nuova direzione operativa per il Nord America nella cittadina maceratese, in aggiunta a quella esistente per Sud ...RECANATI - Una nuova direzione operativa, per la regione del Nord America, a Recanati. iGuzzini Illuminazione guarda al 2022 con l’obiettivo di accelerare il rafforzamento della presenza nei mercati ...