Elon Musk paragona il premier canadese Trudeau a Hitler. Poi cancella il tweet (Di venerdì 18 febbraio 2022) Elon Musk paragona Justin Trudeau a Adolf Hitler, poi cancella il tweet. Il fondatore di Tesla e SpaceX è finito nella bufera per il meme pubblicato sui social mentre si faceva paladino delle istanze ...

