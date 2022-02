Effetto Bolkestein | con le aste prezzi meno cari ma c' è anche un lato negativo | ecco quale

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Dal 2024 via alle gare per le spiagge. I balneari toscani: «Una fregatura bella e buona ma c'è attenzione alle imprese familiari»

Il Tirreno

... fa salve fino a tutto il 2023 le attuali concessioni ancora in essere perdi proroghe o ... Dal 2024 il settore dovrà aprirsi al mercato, come richiesto dalla direttiva, con regole ...... presidente della Fiba, l'associazione dei balneari di Confesercenti: 'La direttivasi ... E si corre il rischio di un impoverimento dell'offerta turistica perdi uno stop agli ...Dal 2024 via alle gare per le spiagge. I balneari toscani: «Una fregatura bella e buona ma c'è attenzione alle imprese familiari» ...L’approdo della Bolkestein sulle spiagge tricolori allarma i sindacati dei balneari che ora temono l’assalto dei fondi di investimento stranieri. Le coste italiane sono un business che ...