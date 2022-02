Pechino 2022: Confortola, 'medaglia in staffetta frutto di un lavoro di tanti anni' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Pechino, 16 feb. - (Adnkronos) - "È arrivata, è frutto di un lavoro di tanti anni. Ho fatto tante Olimpiadi senza raccogliere niente, in questa tutto è girato come doveva girare. Ci vuole anche fortuna, in questo caso ha premiato il lavoro di tutta la squadra e di tanta gente, va un grazie anche a tutti gli atleti che sono a casa e che hanno contribuito. Abbiamo fatto tanto lavoro sulla staffetta e servono persone per provare, spero che la prossima Olimpiade possa essere il loro momento". Queste le parole di Yuri Confortola, dopo il bronzo nella staffetta dello short track ai Giochi di Pechino che arriva pochi giorni dopo il bronzo nella staffetta mista. Il 34enne pattinatore azzurro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - "È arrivata, èdi undi. Ho fatto tante Olimpiadi senza raccogliere niente, in questa tutto è girato come doveva girare. Ci vuole anche fortuna, in questo caso ha premiato ildi tutta la squadra e di tanta gente, va un grazie anche a tutti gli atleti che sono a casa e che hanno contribuito. Abbiamo fatto tantosullae servono persone per provare, spero che la prossima Olimpiade possa essere il loro momento". Queste le parole di Yuri, dopo il bronzo nelladello short track ai Giochi diche arriva pochi giorni dopo il bronzo nellamista. Il 34enne pattinatore azzurro ...

