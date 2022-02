Nocera Inferiore, l’associazione “Un Arco per la vita” dona saturimetri (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Sono quindici i saturimetri che questa mattina la vicepresidente dell’associazione Un Arco per la vita, Cristina Maiorino, con la segretaria Angela Benevento e il consigliere Francesco Croce a nome di tutta l’associazione hanno consegnato al reparto di ginecologia dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La consegna degli strumenti utili a rilevare la presenza di ossigeno nel sangue, uno dei dati utilizzati per capire la gravità del contagio da Covid, è avvenuta nelle mani del dottore Francesco Gallo, punta di diamante del reparto di ginecologia ostetricia dell’Umberto I, che ha avuto naturalmente attestazioni di stima e di elogio per l’iniziativa. Alla consegna dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Sono quindici iche questa mattina la vicepresidente delUnper la, Cristina Maiorino, con la segretaria Angela Benevento e il consigliere Francesco Croce a nome di tuttahanno consegnato al reparto di ginecologia dell’ospedale Umberto I di. La consegna degli strumenti utili a rilevare la presenza di ossigeno nel sangue, uno dei dati utilizzati per capire la gravità del contagio da Covid, è avvenuta nelle mani del dottore Francesco Gallo, punta di diamante del reparto di ginecologia ostetricia dell’Umberto I, che ha avuto naturalmente attestazioni di stima e di elogio per l’iniziativa. Alla consegna dei ...

