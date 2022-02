Combinata nordica | Jarl Magnus Riiber sbaglia strada! Torna indietro e compromette la gara – VIDEO

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Clamoroso a Zhangjiakou!, l’uomo più atteso di giornata, si è reso protagonista di un errore incredibile che ha compromesso le sue chance di medaglia d’oro nellaindividuale dicon salto da trampolino grande ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Partito per la prova a inseguimento di sci di fondo con un ampio margine rispetto al resto della concorrenza (grazie ad un salto eccezionale in mattinata), il fuoriclasse norvegese hato strada all’ingresso dello stadio dopo la conclusione del primo giro, dovendo cosìreper rientrare nel percorso perdendo però sicuramente oltre 30?.ha dilapidato in questo modo quasi tutto il suo vantaggio, per poi ...