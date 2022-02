Tartelette al lime | le crostatine in stile mojito che stupiscono tutti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 febbraio 2022) La primavera è lontana, l’estate ancora di più, ma questealporteranno il bel tempo e il buon umore sulla vostra tavola. Una ventata di freschissimo e delizioso piacere in perfetto, il famoso cocktail profumato di menta dal sentore agrumato! Non temete, potete offrirli anche ai piccoli di casa perché questi dolcetti sono analcolici, ma hanno un sapore irresistibile. Una base di frolla, un ripieno cremoso, una meringa lucidissima: questo è il trio magico che rallegrerà i pomeriggi uggiosi o le serate con gli amici. Procuratevi: per l’impasto: farina, 150 g amido di mais, 100 g zucchero, 200 g uovo, 1 zucchero a velo, q.b. per spolverare per la crema:, 4 zucchero semolato, 140 g uova, 4 burro, 150 g gelatina in fogli, 2 menta, 6 rametti per lo ...