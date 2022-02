Crisi Ucraina, Luigi Di Maio domani 15 febbraio sarà a Kiev e Mosca (Di lunedì 14 febbraio 2022) Crisi Ucraina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio domani 15 febbraio sarà a Kiev e Mosca per una missione diplomatica Mentre la Crisi tra Ucraina e Russia sembra essere giunta all’ultimo atto, si continua la via diplomatica per evitare in tutti i modi uno scontro armato. Per questo motivo anche l’Italia si sta muovendo. E’ stata infatti annunciata una missione diplomatica del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Kiev e a Mosca per domani 15 febbraio. Roberto Antonione, segretario generale dell’Iniziativa Centro Europea, ha dichiarato: “Siamo nelle mani degli Stati Uniti. E, purtroppo, le ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022), il ministro degli EsteriDi15per una missione diplomatica Mentre latrae Russia sembra essere giunta all’ultimo atto, si continua la via diplomatica per evitare in tutti i modi uno scontro armato. Per questo motivo anche l’Italia si sta muovendo. E’ stata infatti annunciata una missione diplomatica del Ministro degli EsteriDie aper15. Roberto Antonione, segretario generale dell’Iniziativa Centro Europea, ha dichiarato: “Siamo nelle mani degli Stati Uniti. E, purtroppo, le ...

