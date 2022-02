Covid, 51.959 nuovi casi su 462.881 tamponi e altri 191 morti (Di domenica 13 febbraio 2022) Leggi Anche Covid, 62.231 nuovi contagi su 587.645 tamponi e 269 morti Canada, sale la protesta: migliaia in piazza contro misure Covid Monta in Canada la protesta contro le restrizioni anti Covid. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) Leggi Anche, 62.231contagi su 587.645e 269Canada, sale la protesta: migliaia in piazza contro misureMonta in Canada la protesta contro le restrizioni anti. ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 51.959 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri 62.231) a fronte di 462.881 tamponi effettuati… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 51.959 nuovi casi e 191 decessi - - neifatti : Covid in Italia, 51.959 casi e 191 decessi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Bollettino Covid Italia, oggi 51.959 contagi e 191 morti per Coronavirus: i dati di domenica 13 febbraio - infoitinterno : Covid oggi Italia, 51.959 contagi e 191 morti: bollettino 13 febbraio -